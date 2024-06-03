الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

410 ساحات بالمساجد ومراكز الشباب لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمدت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظة، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز، حيث أعلنت المديرية بالتنسيق مع المحافظة عن استعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشيخ صفوت أبوالسعود أنه جرى اختيار 410 ساحات ومساجد ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه يجري حاليًا تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، والتي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مساجد وساحات في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

أوقاف القليوبية مراكز الشباب صلاة العيد عيد الأضحى محافظة القليوبية

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