الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، وذلك للعام الدراسي المقبل 2024/2025

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشروط تضمنت حصول الطالب  على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها في نفس عام التقدم، على أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وكذلك دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولى أو ثانية، لافتًا إلى عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن  ( 25 إلى 30 ) طالب وطالبة.

 

من جانبها أكدت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب، بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر، بالإضافة إلى الإقرارات الأخرى التي تضمن كامل التفرغ للدراسة، لافتة إلي أنه سيتم القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق أولا، على  أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

 

ومن جانبها نوهت الدكتورة مي العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يتم قبول الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهي الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل إمتحانًا تحريريًا وشفهيًا في اللغة إلانجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة اجتياز كل مادة، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة  الذي يتضمن ( الاختبار النفسى بواسطة أخصائى نفسي، وقوة الملاحظة، واللباقة فى الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله، والمظهر العام، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن).

 

وأضافت " العسال" أنه يتم توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ( نظر، وباطنى، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة) والذي يكون موضحًا به إسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيا، مشيرة إلى أنه لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض لإدارة العامة للتعليم الفني الصحي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى دراسة اللغة الإنجليزية الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب مي العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: 86 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل| الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل