الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد عبد الناصر: اجتماع سامح شكري مع نظيره الإسباني حمل الكثير من التوافق بشأن القضية الفلسطينية

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسباني، حمل الكثير من التوافق بشأن القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في قطاع غزة ويأتي بالطبع في إطار تواصل الجهود المصرية لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد عبر نشرة أخبار "دي إم سي"، المذاعة عبر قناة "dmc"، أن المؤتمر من اللقاءات الهامة تأكيدًا على دور مصر في حل القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعتراف اسبانيا بالدولة الفلسطينية.

وتحدث وزير الخارجية سامح شكري، عن الرؤية المصرية الواضحة والثابتة منذ اليوم الأول للأزمة الفلسطينية، كما تحدث عن ضرورة حل الدولتين والعمل على صد التصعيد في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.

ونوه، "عبد الناصر"، أن وزير الخارجية دعا للضغط على إسرائيل لإحترام كل القرارات الصادرة من محكمة العدلة الدولية، وقبول المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

محمد عبد الناصر القضية الفلسطينية نشرة أخبار قطاع غزة غزة

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