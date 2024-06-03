حريق يلتهم 5 منازل في قنا

نشب حريق هائل، اليوم الاثنين، داخل 5 منازل دون وجود أي إصابات بشرية، في قرية سمهود، بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منازل في قرية سمهود مركز أبوتشت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الوحدة المحلية لقرية سمهود إلى مكان الواقعة على الفور، وتبين نشوب حريق داخل 5 منازل في قرية سمهود مركز أبوتشت دون وجود أي إصابات بشرية.

وجاري السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء قبل امتداده للأماكن المجاورة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.