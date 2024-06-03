الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة  2024-2025

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه 

من جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، وقال إن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

لا نسعى لزيادة الضرائب بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة

وأضاف وزير المالية، لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب فى الايرادات.

القصبي: الموازنة العامة الجديدة أكثر استجابة وإدراكا للصدمات الاقتصادية

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024- 2025، أكثر استجابة وإدراكا للصدمات الاقتصادية وهى أضخم موازنة في تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

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