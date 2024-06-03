عادل عدوي: مؤتمر "صحة إفريقيا" يعقد 350 جلسة علمية تغطي 32 تخصصًا

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية بـمؤتمر صحة أفريقيا، خلال انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، أهمية مؤتمر هذا العام.

وأضاف أن المؤتمر يعقد 350 جلسة علمية تغطي 32 تخصصًا علميًا، بمشاركة أكثر من 1200 متحدث مصري و150 متحدثًا أجنبيًا، بالإضافة إلى حضور 300 مفوض أجنبي.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس التزامنا بتقديم محتوى علمي ذو جودة عالية يعزز من المعرفة الطبية في مصر وباقي أنحاء أفريقيا، مضيفا، تواجه إفريقيا العديد من التحديات الصحية، بما في ذلك نقص الإمكانيات الطبية، وارتفاع تكلفة الأدوية، وانتشار الأمراض المعدية، وهي تقف حائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في القارة، بدورنا نسعى جاهدين لتذليل كافة العقبات لتعزيز الاقتصاد الطبي وتحقيق التنمية المستدامة".