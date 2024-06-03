ريال مدريد يقرر تفعيل خيار شراء عقد خوسيلو من إسبانيول

كشفت تقارير صحفية، عن موقف ريال مدريد الإسباني، من تفعيل خيار شراء عقد خوسيلو ماتو مهاجم الفريق المعار من إسبانيول.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع خوسيلو قادمًا على سبيل الإعارة من إسبانيول، حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، مع وجود خيار للشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن خوسيلو البالغ من العمر 34 عامًا سيستمر مع ريال مدريد، حيث قرر ريال مدريد خيار تفعيل الشراء والذي يمتد حتى 30 يونيو الجاري.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد ينتظر إتمام عملية التعاقد بشكل رسمي، في انتظار إنهاء إسبانيول لمشواره في الملحق المؤهل للدوري الإسباني، حيث يريد “الميرنجي” أن يكون محترمًا قدر الإمكان للنادي الذي يتشاركون معه علاقة قوية.

وبرز خوسيلو مع ريال مدريد هذا الموسم حيث نجح معهم في التتويج ببطولات الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وسجل خوسيلو ثنائية في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق ضد بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، منقذًا فريقه من توديع المسابقة على أرضه.