الرئيس السيسى: تكليف "مدبولى" بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات.

تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

وأشار الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى "تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة لتحقيق التطوير المرجو بالأداء الحكومي ومواجهة التحديات".

كان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة.