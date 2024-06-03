الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: تكليف "مدبولى" بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

الرئيس السيسي ومدبولي
الرئيس السيسي ومدبولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات.

تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

وأشار الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى "تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة لتحقيق التطوير المرجو بالأداء الحكومي ومواجهة التحديات".

كان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة.

السيسي مصطفى مدبولى فيسبوك الأداء الحكومي مجلس الوزراء

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