الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتفاصيل.. الهجمات العسكرية لحزب الله على شمال إسرائيل خلال مايو (فيديو)

حزب الله
حزب الله

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد الهجمات العسكرية لحزب الله على شمال إسرائيل خلال شهر مايو.

الهجمات العسكرية لحزب الله على شمال إسرائيل:

نفذ حزب الله 325 هجومًا بمتوسط 10 هجمات يوميًا.

زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ المضادة للدروع والمسيرات.

إطلاق 45 مسيرة في مايو مقارنة بـ 42 خلال إبريل.

إطلاق 139 صاروخًا حرًا وموجهًا.

عمليات القصف تتم بكثافة تتراوح بين 20 و70 صاروخًا في المرة.

عمليات القصف تعتمد على صواريخ ثقيلة من نوع "بركان".

القصف استهدف مواقع قياد عسكرية ومصانع للعتاد العسكري.

بدأ حزب الله باستخدام صواريخ "الماس – 3" الموجهة تلفزيونيًا.

مشاركة عناصر من المشاة في إطلاق النار على المستوطنات بشكل مباشر.

استهداف ممنهج لقدرات المراقبة لدى جيش الاحتلال.

لأول مرة يطلق حزب الله طائرات مسيرة مسلحة بالصواريخ.

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