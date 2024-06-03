الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أسعار السلع بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا"

نشرة DMC
نشرة DMC

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، بحسب ما ذكرته قناة "دي أم سي" في نشرتها الإخبارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.

أسعار السلع الأساسية في المعرض على النحو التالي:

الأرز 27 جنيهًا، السكر 35 جنيهًا، البطاطس 5 جنيهًا، كرتونة البيض 120 جنيهًا، البامية 30 جنيهًا، الجزر 5 جنيهات، البصل 9 جنيهات، الخيار 12 جنيهًا، الزيت 700 مللي 35 جنهيًا، الدواجن 120 جنيهًا، اللحوم البلدي 250 جنيهًا للكيلو، الكبدة البلدي 245 جنيهًا للكيلو، الكفتة البلدي 240 جنيهًا للكيلو، تخفيضات تصل إلى 30‎%‎ على كافة أنواع الزيوت والتمور، تخفيضات تصل إلى 20‎%‎ على كافة أنواع الفواكه.

خير مزارعنا لأهالينا دي ام سي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السلع

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