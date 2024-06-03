الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

(فيديو جراف).. "إكسترا نيوز " تستعرض معدلات إنجاز مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالأرقام

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

مجهود ضخم تبذله الدولة خلال المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ اليوم الأول لإعلانها، بهدف الوصول إلى القضاء على قوائم الانتظار لتلقي الخدمات الصحية بإجراء العمليات الجراحية المتنوعة.


 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، معدلات إنجاز مبادرة إنهاء قوائم الانتظار:


 

_بلغ عدد من تلقوا الخدمة الصحية داخل المبادرة، 2 مليون و222 ألف حالة.

_أجرت المبادرة 864 ألفا و663 جراحة رمد.

_ وأجريت 689 ألفا و162 قسطرة قلبية.

_ أجريت 148 ألفا و906 جراحة أورام، و88 ألفا و622 عملية قلب مفتوح.
 

_ أجرت 20 ألفا و834 قسطرة طرفية، و1220 عملية زراعة كبد، و876 عملية زراعة كلى.


 

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تهدف إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.


 

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحى عاجل ويتم الاستفادة من المبادرة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني.

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jZPYmz3rZvQ

 

 

اكسترا نيوز معدلات إنجاز مبادرة إنهاء قوائم الانتظار قوائم الانتظار الصحة

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