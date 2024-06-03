الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

بدء احتفالية "القومي للترجمة" بمرور قرن على رحيل "كافكا"

جريدة الدستور

مرور قرن على رحيل كافكا، الكاتب التشيكي الأشهر في القرن العشرين، محور الاحتفالية التي بدأت قبل قليل بالمركز القومي للترجمة، بحضور مديرته دكتورة كرمة سامي.

فرانز كافكا في رحاب طه حسين

بدأت قبل قليل بقاعة طه حسين التابعة للمركز القومي للترجمة، أولى فعاليات المركز القومي ونشاطاته المتنوعة والتي يستهلها اليوم بالاحتفال بالذكري المئوية، ومرور قرن علي رحيل الكاتب التشيكي فرانز كافكا.

بدأت الاحتفالية بكلمة مديرة المركز القومي للترجمة دكتورة كرمة سامي، وبحضور المترجم دكتور خالد البلتاجي ــ مترجم الأعمال الكاملة لفرانز كافكا ــ والمترجمة دكتورة علا عادل، أستاذ الأدب الألماني بقسم اللغة الألمانية وأدابها بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

أفعال أبطال فرانز كافكا 

وبحسب دكتور خالد البلتاجي في تقديمه لترجمة الأعمال الكاملة لفرانز كافكا، "كل فعل يقوم به أحد أبطال كافكا "يقدم دليلا علي أن الحياة مستحيلة"، ورغم هذا يجاهد في التعرف عليها، فطالما أراد الإنسان أن يسعي إلى الكمال فعليه أن يغوص في التيار، من هذا المنطلق تواصلت تحليلات كافكا لكل جوانب الأشياء واحتمالاتها التي لم يستطع رفضها بشكل مطلق، لكنها سرعان ما تغلق أبوابها أمامه، من هنا جاءت قضية المتابعة المستمرة لكل فكرة، ولكل حكم أصدره وصاغه بلغة رصينة، نجد في تراكيبه اللغوية صورة العالم، حتي في أشد صورها تطرفا وانفصامية كما في قصة "العرين".

أنشطة وفعاليات متنوعة بالقومي للترجمة

فضلاً عن احتفالية مرور قرن على رحيل فرانز كافكا، يستعد القومي للترجمة أيضًا، للسنة الثانية على التوالي الاحتفال بيوم اللغة الروسية في السادس من يونيو المقبل، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمختصين باللغة الروسية، حيث تسلط الاحتفالية الضوء هذا العام على الشاعرة الروسية “يوليا درونينا” التي تحل مئوية رحيلها هذا العام، من خلال دراسة وترجمات مختارة من أعمالها تقدمها دكتورة دينا عبّده أستاذ الأدب الروسي ورئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس ‎ومعها من قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، مروة محمود حسين المعيدة بالقسم‎ ورحمة طارق ‎الطالبة بالفرقة الثالثة. 

كما ينظم المركز القومي للترجمة مائدة مستديرة حول قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية يديرها المترجم دكتور عامر محمد، أستاذ اللغويات بكلية ألسن عين شمس بمشاركات تمثل أجيال مختلفة من المترجمين وفي ختام الاحتفالية يكرم المركز اسم الدكتور محمد نبيل نوفل الذي قدم لمكتبة المترجم بالمركز مجموعة قيمة من أهم ذخائر المكتبة الروسية.

كافكا المركز القومي للترجمة دكتور كرمة سامي دكتور خالد البلتاجى دكتورة علا عادل فرانز كافكا الأعمال الكاملة

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