الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنت بعاقب أولادي بالكرباج.. أبرز تصريحات الفنان أحمد ماهر مع عمرو الليثي

أحمد ماهر
أحمد ماهر

تصدر الفنان أحمد ماهر، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بعد حلوله ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك عبر برنامجه واحد من الناس، والذي تحدث فيه عن كثير من الأمور التي تخص حياته الفنية، والعملية، وعن سر اختيار أدواره وذلك بعد نجاح دوره في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 مع الفنانة غادة عبد الرازق ونخبة من ألمع النجوم.


ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات الفنان أحمد ماهر في برنامج واحد من الناس في سياق السطور التالية..
- كنت أعاقب أبنائي بضربهم بالكرباج، وانا امتلك الكثير من الكرابيج نظرًا لاستخدامي لهم في عدد من أعمالي الفنية.
- شخصية دبور في مسلسل "ذئاب الجبل" كانت مدخل لقلوب أهالي الصعيد.

-شخصية أبو لهب في مسلسل "لا إله إلا الله" كانت شديدة القسوة.

بدأت تظهر موهوبتي من خلال الأنشطة بالمدرسة وتحية العلم والتمثيل ونشيد الصباح.

ـ ابني هو أحن البشر حنين عليا أكتر من أخوه، وبيتعامل معايا كأنه أبويا.

- كان نفسي يكون عندي بنت أوي.

- مشاركتي في "رأفت الهجان" شرف عظيم أن أقدم شخصية من أبطال المخابرات.
- انا ابن منطقة بولاق أبو العلا بلد وحي الجدعان.

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أحدث أعمال الفنان أحمد ماهر 

يجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنان أحمد ماهر هو دوره في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ٢٠٢٤، وبدأت شبكة قنوات ON في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، مساء  الأحد، وذلك عقب النجاح الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي 2024. 

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب 

يضم مسلسل "صيد العقارب" كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

ويعد "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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