"أيقونة" الفراعنة.. صلاح يعيد البهجة داخل معسكر المنتخب

تبدلت الأحوال كتيرا داخل معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى الأفضل بعد انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة، مما خلق حالة من السعادة الغامرة لدى الجهاز الفنى واللاعبين، قبل أيام قليلة من مواجهة بوركينافاسو مساء الخميس المقبل فى اطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

حسام حسن أكثر المستفيدين من انضمام محمد صلاح للمعسكر

وبات حسام حسن المدير الفنى أكثر المستفيدين من انضمام محمد صلاح للمعسكر، فى وقت مبكر عما حددته ادارة فريق ليفربول فى خطابها الرسمى للجبلاية، ليس لحاجة المنتخب لجهود صلاح فقط خلال مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو، ولكن بسبب حالة الفرحة والسعادة التى ظهرت على وجوده كل لاعبى الفراعنة بعد وصول صلاح للمعسكر، وانعكست بشكل ايجابى خلال المران .

وحرص مدرب الفراعنة على الترحيب بصلاح قبل بداية المران، والتأكيد على أهمية وجوده كقائد للفراعنة فى هذه الفترة، حتى يستفيد منه الجميع داخل وخارج المستطيل الأخضر، الأمر الذى ينعكس فى النهاية على منتخب مصر.

العميد يؤكد أن الجميع يكن لنجم ليفربول كل احترام وتقدير باعتباره من أفضل لاعبى العالم

وشدد "العميد" على أن الجميع يكن لنجم ليفربول كل احترام وتقدير باعتباره من أفضل لاعبى العالم خلال الفترة الحالية، ولا غنى عنه بأى حال من الأحوال فى تشكيلة منتخب مصر كلاعب صاحب خبرات وقائد للفراعنة .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة فى العاشرة مساءا، على أن تسافر بعثة الفراعنة فى اليوم التالى مباشرة إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخبها هناك فى الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

مجموعة منتخب مصر

ويقع منتخب مصر، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون وإثيوبيا، وجيبوتي، ويتربع الفراعنة على قمة المجموعة، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0، ثم سيراليون بنتيجة 2-0، في الجولتين الأولى والثانية، ويأتي منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط لكل فريق.