وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية.

وتابع معيط ردًا على انتقادات بعض النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025، خلال الجلسة العامة اليوم "علينا مسئولية قدام ربنا في ظل التحديات الضخمة والظروف التي يعلمها الجميع داخليًا وخارجيًا"، ولفت معيط إلى أزمة الزيادة السكانية وضعف الموارد "2.5 مليون طفل سنويًا محتاجين موارد".

ولفت إلى ما اعتبره محددات لتطبيق الموازنة التنمية البشرية، صحة وتعليما، صناعة وإنتاجا وتصديرا والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وقال "هذا عهدنا في تنفيذ الموازنة معكم ومع الشعب المصري"، مشيرًا إلى وجود تحديات ضخمة منذ جائحة كوفيد 19 حتى الآن، وأكد معيط: "ملتزمون بتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد"، ولفت إلى إمكانية إضافة مخصصات لبعض المجالات "خلال التطبيق لو احتاج الصحة والتعليم أكثر هندي أكتر"، وأعلن عن تدبير 20 مليارا لمصر للطيران في الموازنة الجديدة.

أضخم موازنة

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، أكثر استجابة وإدراكا للصدمات الاقتصادية وهى أضخم موازنة في تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال القصبي، في كلمته: باسمي واسم زملائي النواب يسعدني أن نتقدم إلى رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير على إدارته الحكيمة تلك الجلسات ومتابعته عمل اللجان، والشكر للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة على الجهد المعلوم في مناقشة الموازنة، والشكر لزملائي النواب والتوصيات التي طرحوها ويجب أن تؤخذ في الاعتبار، والشكر للحكومة أيضًا.