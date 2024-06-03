الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علم نفس: الحوار المجتمعي الموسع لتطوير الثانوية العامة سيعالج مشكلاتها

الدكتور عاصم حجازي،
الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي والقياس والتقويم التربوي المساعد بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، إنه لازالت المقترحات الخاصة بتطوير الثانوية العامة حبيسة في عقول أصحابها، وسوف تتاح لها الفرصة في الظهور قريبا حينما يتم عقد الحوار المجتمعي الموسع لتطوير الثانوية العامة والذي بلا شك سوف يسفر عن مجموعة من المقترحات التي تعالج الكثير من مشكلاتها وتقدم أفكارا مبتكرة لتطويرها.

 وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر انيوز "، أن تقديم المواد التعليمية والمعارف والمهارات متدرجة من العام إلى الخاص بحيث يبدأ الطالب بدراسة المواد الأساسية في المستوى العادي ثم في المستوى المتقدم يقوم بدراسة مواد مؤهلة للمرحلة الجامعية في قطاع معين وهو مستوى أقل عمومية ثم تضيق الدائرة في المستوى المتقدم التكميلي ليدرس الطالب المواد المؤهلة لكلية معينة.

الاستعانة بأساتذة الجامعات كل في تخصصه لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن يدرسه الطالب

وتابع أستاذ علم النفس، أنه قد يفيد في هذه الحالة الاستعانة بأساتذة الجامعات كل في تخصصه لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن يدرسه الطالب في كل مسار وهذا التدرج يمنح الطالب قدرا من المتعة العقلية كما يساعد هذا النظام على إضفاء معنى وقيمة على ما يدرسه الطالب كونه مرتبطا بأهدافه بشكل مباشر.

عاصم حجازي ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الطالب الجامعات

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