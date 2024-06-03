توقعات تنسيق التمريض 2024 بمحافظة الدقهلية وأماكن التقديم

يفضل عدد كبير من أولياء الأمور تقديم أوراق أبنائهم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 لتنسيق تمريض الدقهلية 2024 لاعتبارها من المهن الانسانيه والاجتماعيه المهمة.

تنسيق التمريض 2024 بمحافظة الدقهلية

وترقب أولياء الأمور بعد اعتماد محافظ الدقهلية نتيجه الفصل الدراسي الثاني للشهاده الاعداديه،اعلان مديريه الصحه بمحافظه الدقهليه تنسيق مدارس تمريض بالدقهلية 2024.

وقد حدد تنسيق تمريض الدقهلية العام الماضي حصول الطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية علي مجموع درجات ٣١٢.٥ درجة.

أماكن التقديم لمدارس التمريض الدقهلية 2024

وحدد الدكتور شريف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عدة أماكن للتقديم لمدارس التمريض منها: طلخا ويتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بميت الكرماء ومدرسة طلخا،محلة دمنة ويتم التقديم داخل مركز طب أسرة محلة دمنة ومدرسة محلة دمنة، والبرامون يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بالبرامون ومدرسة البرامون،و جمصة داخل مستشفى جمصة ومدرسة جمصة،و المنزلة بالمركز الحضري ومدرسة المنزلة،و دكرنس بمبنى مقابل لمستشفى دكرنس ومدرسة دكرنس،و شربين داخل مستشفى شربين ومدرسة شربين وأجا داخل مستشفى أجا ومدرسة أجا ونبروه في مستشفى نبروه وداخل مدرسة نبروة،و ميت غمر في ميت محسن داخل مركز طب أسرة محسن مدرسة ميت محسن،و دماص بداخل مستشفى دماص يتم التقديم بمدرسة ميت محسن، بلقاس بداخل مستشفى بلقاس وبمدرسة بلقاس،و منية النصر بداخل المدرسة منية النصر وداخل مستشفى منية النصر،و بني عبيد داخل مستشفى بني عبيد، ومدرسة بني عبيد،و ميت سلسيل بجوار مستشفى ميت سلسيل وداخل مستشفى مدرسة ميت سلسيل،و الجمالية بداخل مستشفى الجمالية وفي مدرسة الجمالية،و المطرية داخل المبنى القديم لمستشفى المطرية ومدرسه المطرية،و تمي الأمديد داخل مركز طب أسرة بأبو داوود، والسنبلاوين داخل مستشفى السنبلاوين ومدرسة السنبلاوين،و غزالة بمركز طب الأسرة بغزالة يتم التقديم ومدرسة السنبلاوين.

شروط القبول في مدارس التمريض

كما حددت بعض الشروط لقبول الطلاب والطالبات وهي:التمتع بالجنسية المصرية، وحسن السير والسلوك ويجتاز أختبار الإملاء باللفتين العربية والإنجليزية والقدرات التحريري والشفوي، أجتياز اختبارات القبول وكشف الهيئة والطبي والأختبار الشخصي وإتقان التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي واللباقة في الحديث وسرعة البديهة ورد الفعل والتواصل والمعلومات العامة وألا يعاني من عيوب خلقية تعوق وتؤثر علي عمله.

ووجه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق.

كما أكد على ان المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.