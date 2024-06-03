الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي

جوائز مهرجان روتردام
جوائز مهرجان روتردام

اختتم مهرجان روتردام للفيلم العربي فعاليات دورته الـ24 بإعلان جوائز دورة هذا العام وعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلمًا ضمن برامجه، حيث تميزت هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

مسابقة الفيلم القصير


وتم عرض 12 فيلمًا قصيرًا بمسابقة الفيلم القصير، وضمّت لجنة تحكيم المسابقة المخرجة اللبنانية ديانا الحلبي، والفنانة الهولندية المغربية فاطمة خنفور، والمخرج المصري محمد غزالة. 
وحصد الفيلم الأردني "ترويضة" جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا بدورته الـ 24، فيما نال الفيلم المصري "عيسى أعدك الجنة" تنويهًا خاصًا من لجنة التحكيم.

مسابقة الفيلم الوثائقي

تضمنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المنتج المصري معتز عبدالوهاب، والإعلامي العراقي ضياء صبحي، والمخرجة الهولندية هستر افرمارس، وحصد فيلم "من عبدول إلى ليلى" جائزة أفضل فيلم وثائقي، كما حصل فيلم "الرقص على حافة البركان" على جائزة أفضل إخراج من إخراج سيريل عريس.

مسابقة الأفلام الطويلة

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى.

وقد تم منح تنويه خاص للطفل آدم رغال من فيلم "أبي لم يمت"، والطفلة شهد رزاق من فيلم "يومين" للمخرج باسل الخطيب، والممثلة إيمان يوسف بطلة فيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وذهبت جائزة أفضل فيلم بمسابقة الأفلام الطويلة لفيلم "المابين" من تونس، وتسلمت الجائزة سناء بن شيخ العربي التي شاركت في بطولة الفيلم، وفاز بجائزة أفضل ممثل محمد الدوخي عن دوره في فيلم "مندوب الليل" من السعودية، كما فاز بجائزة أفضل ممثلة عفاف بن محمود عن دورها في فيلم "الكواليس" من المغرب، من إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران.
وحصد جائزة أفضل سيناريو فيلم "الأستاذ" من فلسطين، للمخرجة فرح نابولسي، وفاز بجائزة أفضل مخرج عادل الفاضلي عن فيلم "أبي لم يمت"، وذهبت جائزة الجمهور لفيلم "الأستاذ" للمخرجة فرح نابولسي.

تكريمات المهرجان

وكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي النجم المصري أحمد حلمي، والذي أهدى تكريمه لفيلم "اللد" الفلسطيني دعمًا لأهل فلسطين، كما قام جمهور أحمد حلمي بإهدائه لوحة مرسومة عليها صورته.

كما كرم روش عبد الفتاح، مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي، النجم المصري هشام ماجد في حفل توزيع جوائز الدورة الـ 24 عن مجمل أعماله الكوميدية، مشيرًا إلى الدور التوعوي الذي يقوم به من خلال الكوميديا الهادفة.

وختامًا، يتوجه مهرجان روتردام للفيلم العربي بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، من فنانين ومخرجين ولجان تحكيم وجمهور، على أمل اللقاء في دورات قادمة بمزيد من الإبداع والتميز.

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