ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المشغولات الذهبية بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 12 لصًا لسرقة المشغولات الذهبية والهواتف بالعاصمة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 سيدات؛ لقيامهن بارتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم بإرشادهن ضبط كل المسروقات.

كما تم ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بالتعدي على أحد المواطنين وزوجته بمسكنهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالضرب مما نتج عنه إصاباتهما بكدمات وسحجات متفرقة والاستيلاء على (مبلغ مالي - جهاز DVR الخاص بكاميرا المراقبة - هاتف محمـول).

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - قطعة مشغولات ذهبية - فرد خرطوش، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.