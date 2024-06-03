الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

السعودية توجه بضرورة أخذ اللقاحات قبل أداء مناسك الحج

الحجاج
الحجاج

أكدت الدكتورة هدى مهيني، رئيسة الرعاية الصحية الأولية بتجمع الشرقية الصحي بالمملكة العربية السعودية، ضرورة زيارة الحجاج للمراكز الطبية لأخذ اللقاحات قبل التوجه لأداء مناسك الحج.

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وقالت الدكتورة هدى إنه يجب على جميع الحجاج مهما كانت حالتهم الصحية التوجه للمراكز الطبية لعمل كافة الفحوصات اللازمة وأخذ التطعيمات المطلوبة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن سرعة انتشار فيروس "كورونا المتحور" تحت الدراسة حاليًا، مشددة على أن وزارة الصحة تتابع تطوراته باهتمام بالغ.

وشددت وزارة الصحة السعودية في وقتٍ سابق، على ضرورة تلقى اللقاحات والحرص على مبادرة استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها فى تطبيق "صحتي"، وقد وفرتها الوزارة فى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وطالبت بالاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقعها.

الصحة السعودية اللقاحات مناسك الحج الرعاية الصحية الأولية الحجاج الفحوصات اللازمة

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