الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص 609 شكاوى وطلبات للمواطنين خلال شهر مايو بالشرقية

ابراهيم عز الدين
ابراهيم عز الدين

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية خلال شهر مايو الماضي (335) شكوى و(274) طلبًا بإجمالي (609) شكاوى وطلبات، تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

من جهته، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط.

فحص شكاوى المواطنين

وأكد محافظ الشرقية، أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مشيرًا لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيًا، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابة ممكنة لشكاواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت (129) شكوى خلال شهر مارس الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب (01150606783) وتم الاستجابة لـ(127) شكوى بمعدل  إنجاز98%

مكتب خدمة المواطنين المراكز والمدن والأحياء رصد وتلقى الشكاوى الاستجابة للطلبات إدارة خدمة المواطنين

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