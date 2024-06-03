الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار حكومة نتنياهو.. خطة بايدن تضع رئيس وزراء الاحتلال فى مأزق

نتنياهو
نتنياهو

يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتحقيق التوازن بين مطالب وزراء اليمين المتطرف المتعلقة بحرب غزة، بعد تهديد اثنين منهم بالانسحاب من ائتلافه الحاكم الذي سيؤدي في النهاية لانهيار حكومته، وما بين المضي قدمًا في وقف الحرب في غزة وفقًا للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

نتنياهو فى مأزق كبير بسبب الهدنة

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن بايدن طالب حركة حماس بقبول الصفقة التي تحتوي على 3 مراحل تمهد في النهاية لوقف الحرب المستمرة منذ قرابة 9 أشهر.

ولفت إلى أن "حماس" رحبت مؤقتا بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أنها قالت أيضا يوم الخميس إنها لا تزال تعتبر الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية شرطا مسبقا للمحادثات.

وقال مسئول حماس أسامة حمدان: إن "خطاب بايدن تضمن أفكارا إيجابية، لكننا نريد أن يتحقق ذلك في إطار اتفاق شامل يلبي مطالبنا".

ونوه التقرير بأنه "كما كان متوقعًا، أعرب شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف - وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير - على الفور عن معارضتهم لخطة الهدنة الجديدة وهددوا بالاستقالة إذا مضت قدمًا".

وقال بن جفير، رئيس حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، إن مثل هذه الصفقة ستكون "تهورًا، وتشكل انتصارًا للإرهاب وتهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي".

وأشار أحد مساعدي رئيس وزراء الاحتلال، الأحد، إلى أن إسرائيل طرحت إطار العمل، لكنه وصفه بأنه معيب وبحاجة لمزيد من العمل.

txt

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه بالرغم من ذلك يتعرض نتنياهو أيضًا لضغوط متزايدة من قادة الجيش والاستخبارات، وكذلك الأعضاء الوسطيين في حكومته الحربية، لقبول وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين. 

وقال بيني جانتس، المنافس الرئيسي الذي انضم إلى حكومة الوحدة الطارئة لنتنياهو بعد 7 أكتوبر، إنه سيستقيل إذا لم يلتزم رئيس الوزراء بخطة "اليوم التالي" لغزة بحلول 8 يونيو.

كما حث يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو على الموافقة على اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار، قائلًا إن حزبه الوسطي "يش عتيد" سيدعمه حتى لو تمردت الفصائل اليمينية المتطرفة في الحكومة ما يعني أنه من المرجح أن يتم تمرير الاتفاق في البرلمان.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو الذي يعاني منذ فترة طويلة من تهم الفساد التي ينفيها، يرى أن البقاء في منصبه هو أفضل فرصة له لتجنب الملاحقة القضائية، فضلا عن تأجيل التحقيقات وجلسات الاستماع في الإخفاقات الأمنية التي ساهمت في عملية طوفان الأقصى.

الإسرائيلي نتنياهو غزة حرب الهدنة بايدن

مواد متعلقة

الاضطرابات العقلية والخوف من الحرب.. ماذا واجه جنود الاحتلال فى غزة؟

كارثة جنود الاحتياط تطارد إسرائيل.. تمرد جديد فى صفوف جيش الاحتلال

انهيار وشيك لحكومة نتنياهو.. ضربة النهاية لـ"الائتلاف المتطرف" من حماس وجانتس

نتنياهو يتجنب صفقة بايدن للهدنة.. كواليس اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن غزة

أسرار سقارة.. حلم الفراعنة فى مصر القديمة ولغز العلماء بالعالم الحديث

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف حرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولى متزايد

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل