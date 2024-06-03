القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

أفاد يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم، الإثنين، إلى أكثر من 30 شهيدًا.

تقدم آليات الاحتلال فى عدد من مناطق حى الشجاعية

وقال أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تقدما لآليات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن هناك 12 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة الوسطى بغزة منذ فجر اليوم.