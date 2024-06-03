برقم جلوسك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط، بعد أن اعتمدتها منذ قليل محافظ ديماط الدكتورة منال عوض بنسبة نجاح بلغت 85%، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط عبر الدستور من الرابط الموجود في التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط الترم الثاني، بعد أن اعتمدتها محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بنسبة نجاح 87.5 % وبنسب نجاح 100 % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، وذلك نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى 2023/2024، وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى 31912 طالب وطالبة، حضر 31377 طالبا، نجح منهم 266539 طالبا بمعدلات نجاح بلغت 85.8 %، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى532 طالب وطالبة حضر 50 طالب ونجح 439 طالب،

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

تواصل محافظ دمياط مع أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق وهم:

المركز الأول: الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة.

المركز الثاني: الطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل.

المركز الثالث: الطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط عبر الدستور

يستطيع طلاب محافظة دمياط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط عبر الدستور من خلال زيارة موقع وجريدة الدستور من هنــــــــــــــا.

ثم اكتب الكود الظاهر أمامك، ورقم جلوس الطالب، واضغط على بحث فتظهر نتيجة ثالثة إعدادي دمياط.