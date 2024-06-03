أسرار مدينة "القصر".. نموذج عظيم للمدن الإسلامية والتراثية (فيديو)

قال محمود مسعود، مدير عام الآثار الإسلامية بواحة الداخلة، إن مدينة القصر الإسلامية تقع على بعد 32 كيلومترا شمال مدينة موط عاصمة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لافتا إلى أن تاريخ القرية الأثرية يرجع إلى العصور الفرعونية.

وأضاف مسعود، خلال تصريحاته عبر قناة dmc، أن مدينة القصر لها بعد تاريخي طويل بدءً من العصور الفرعونية حتى العصر الإسلامي، مشيرًا إلى أن المدينة تحتوي على معالم رائعة أبرزها المساجد الآثرية وأطلال لقصر روماني قديم.

حصن روماني ضخم تحت القصر

وأوضح مدير عام الآثار الإسلامية بواحة الداخلة، أنه يوجد حصن روماني ضخم تحت القصر، وهو السبب في تسمية المنطقة بمدينة القصر، فضلًا عن وجود بقايا معابد فرعونية حتى أن القصر الآن به أجزاء إسلامية مُستخدم فيها أحجار من المعابد الفرعونية.

وأشار مدير عام الآثار الإسلامية بواحة الداخلة، إلى أن مدينة القصر الإسلامي يتواجد بها مجموعة من المساجد أقدمها مسجد نصر الدين، الذي بُني بداية العصر الإسلامي منذ عام 50 هجريًا.