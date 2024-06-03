كولر يفتح الباب أمام رحيل ديانج.. والأهلى يحدد سعر بيع اللاعب

كشف الإعلامي محمد الليثي عن ترحيب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلى، برحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال الموسم المقبل.

كولر يرحب برحيل ديانج.. والأهلي يحدد "تسعيرة" بيع اللاعب

وقال الليثى، خلال تقديمة برنامج "10 و 10" مع محمد الليثى، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "أخطر مارسيل كولر مسئولي النادي بموافقته على رحيل اللاعب المالي أليو ديانج".

وأضاف: "كولر أكد لإدارة الأهلي امتلاك الفريق أكثر من بديل جاهز سيكون قادرًا على تعويض ديانج في حال رحيله".

وتابع: "طلب مسئولو النادي الأهلي من اللاعب أليو ديانج إحضار عروض رسمية، من أجل مناقشتها خلال الفترة المقبلة، والموافقة على الأفضل منها".

وأكد الليثي أن رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي بات مرتبطًا بوصول عرض جيد، لا تقل قيمته عن 3.5 مليون دولار من أجل السماح برحيله.

يذكر أن النجم المالي، صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي في صيف 2019، وذلك لمدة خمسة مواسم، قادمًا من نادي مولودية الجزائر.

يأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في منتصف الأسبوع الجاري لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة والراحلين في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن الخطيب عقد عدة اجتماعات مع لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، طوال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وسفر كولر إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة التي استمرت أسبوعًا، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية على حساب الترجي التونسي، وذلك لبحث ملف الميركاتو الصيفي واللاعبين الراحلين عن الفريق.