الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعادة تشكيل مجلس إدارة "كيما" وتجديد الثقة في عبد المجيد حجازي

حجازي
حجازي

كشفت  شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتقرر تعيين محمود منتصر إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة -غير تنفيذي، فيما تقرر تعيين عبدالمجيد محمد حجازي عضوًا منتدبًا تنفيذيًا.  

وفي سياق آخر، تقرر تأجيل البت في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي لدراسة أثر المعيار الحسابي رقم 13 المعدل 2024.

 أرباح شركة "كيما"

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحًا بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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