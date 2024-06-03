اندلاع حريق كبير بكريات شمونة بعد سقوط صواريخ من لبنان دون إطلاق صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل عن اندلاع حريق كبير في كريات شمونة بعد سقوط صواريخ من لبنان دون إطلاق صفارات الإنذار.

إيلات تتعرض لهجوم متكرر بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال: إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي، اليوم الإثنين، لإسقاط صاروخ أرض- أرض أُطلق في منطقة البحر الأحمر، بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان.

وتعرضت إيلات لهجوم متكرر بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي اليمنية، تضامنًا مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.