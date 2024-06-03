الدفاع المدنى بغزة: انتشلنا 4 شهداء وعددًا من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم النصيرات

أعلن الدفاع المدني في غزة عن انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يستهدف منزلين بمخيم البريج والنصيرات

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استُشهد 10 فلسطينيين؛ جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برًا وبحرًا وجوًا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36439 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.