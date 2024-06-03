الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد كوناتى يصدم الأهلى ويرفض عرضه.. ومحاولة أخيرة لإتمام الصفقة

محمد كانوتيه
محمد كانوتيه

كشف الإعلامي محمد الليثي عن رفض محمد كوناتى، مهاجم منتخب بوركينا فاسو، والذي انتهى عقده مؤخرًا مع جروزني الروسي، فكرة اللعب للنادي الأهلى أو أي نادٍ في أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن وكيل اللاعب تواصل مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، وأكد له أن كوناتى رفض كل العروض، سواء الرسمية أو الشفوية التي قدمت له في الفترة الأخيرة من أندية داخل القارة السمراء أو الخليج. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كوناتى يصدم الأهلى ويرفض عرضه

وأوضح الليثى خلال تقديمه برنامج “10 و10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلًا: "إدارة الأهلي تحدثت مع وكيل أعمال اللاعب البوركيني محمد كوناتى، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة، لكن وكيل اللاعب أكد أن مهاجم بوركينا فاسو يرغب في مواصلة مشواره بأوروبا".

وأضاف: "محمد كوناتى يمتلك عروض من أوروبا، أبرزها من فيردر بريمن وأخرى من بلجيكا وتركيا وفرنسا، بجانب عروض قطرية وسعودية".

وتابع الليثي: "لكن الأولوية لدى كوناتى، مواصلة مسيرته في أوروبا وتأجيل خطوة اللعب في أفريقيا أو المنطقة العربية".

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وأكد أن الأهلي لم يفقد الأمل في ضم اللاعب البوركيني، وما زال يتواصل مع وكيل أعماله لإقناعه بفكرة اللعب للقلعة الحمراء.

ويتطلع الأهلي لاستغلال وجود اللاعب في القاهرة غدًا، الثلاثاء، رفقة منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر، مساء الخميس المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، في تصفيات مونديال 2026، من أجل التحدث معه وإقناعه بفكرة ارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما أشارت بعض المصادر، إلى أن قرار إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، وراء التفاوض مع محمد كوناتى في الفترة الأخيرة.

محمد كوناتي الاهلى كوناتي بوركينا فاسو جروزني الروسي أنتوني موديست

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