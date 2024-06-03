الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوروسيا دورتموند يقرر تمديد عقد مدربه بعد نهائي دورى أبطال أوروبا

إيدين تيريزيتش
إيدين تيريزيتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موقف بوروسيا دورتموند الألماني من الإبقاء على مدربه إدين تيرزيتش.

وخسر بوروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انهزم بثنائية أمام ريال مدريد الإسباني على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن النادي الألماني يخطط لعقد اجتماع مع المدرب البالغ من العمر 41 عامًا، لتمديد عقده الذي ينتهي في عام 2025.

وأوضح فابريزيو أنه نظرًا للأداء الجيد للفريق في دوري أبطال أوروبا، يخطط بوروسيا دورتموند لتجديد عقد مدربه، حيث يُقدر النادي القدرة على المنافسة ضد أفضل الفرق في أوروبا هذا الموسم، إضافة لتطور اللاعبين الشباب.

وأردف رومانو أن تيزريتش استطاع تغيير آراء إدارة بوروسيا دورتموند، حيث قرروا الإبقاء عليه.

وكان تيزريتش قد تولى تدريب بوروسيا دورتموند في آواخر عام 2020، لينجح معهم في احتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني الموسم الماضي.

وهذا الموسم مع دورتموند، خاض تيريزيتش 50 مباراة، وقاد فريقه لتحقيق الانتصار في 27 مباراة، والتعادل في 12 مباراة، والخسارة في 11.

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