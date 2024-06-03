الإثنين 03 يونيو 2024
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عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 برقم الجلوس

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

حصل “الدستور” على نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف، اليوم الاثنين، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28  % لطلبة النظامي،حيث تقدم للامتحان 56  ألف و765 طالبًا وطالبة،حضر منهم 49 ألفًا و138 طالبًا  وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و482  طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 74.1%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7 %، ونسبة 100 % لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 83.3 %، وبنسبة 48.8 % لطلبة المنازل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس

وتنشر الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي "هنا". 

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

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نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.5%

نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف

جاءت  إدارة تعليم بني سويف في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 بنسبة 85.81   %، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 84.49 %، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 77.14 %، وفي المركز الرابع  اهناسيا بنسبة نجاح 71.91 %، تلتها إدارة تعليم الفشن بنسبة 69.56 %، فإدارة الواسطى بنسبة 68.7 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 63.76 %.

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