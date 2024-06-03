برئاسة وزير البترول.. تفاصيل تأسيس شركة "مناجم ذهب أبومروات"

بعد تحقيق كشف الذهب الجديد

يشهد اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات، التي تعتبر شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون الكندية.

اجتماع الجمعية التأسيسية لمناجم ذهب أبو مروات

يأتي هذا الاجتماع بعد تقديم شركة أتون الكندية كشفًا تجاريًا لاحتياطيات الذهب في منطقتي حمامة غرب ورودرين خلال شهر يناير الماضي، وتقع هذه المناطق في منطقة امتياز أبومروات، وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 58 كيلومترًا مربع.

وجرى الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة "مناجم ذهب أبو مروات" برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون ماينج الكندية، كما سيتم خلال الاجتماع تعيين 8 أعضاء لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة من هيئة الثروة المعدنية ضمن الـ8 أعضاء.

يأتي ذلك بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، وتونو فاك، رئيس مجلس إدارة شركة أتون، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، وأعضاء مجلس الإدارة.

منطقة حمامة بالصحراء الشرقية

ويعتبر مشروع استكشاف منجم الذهب في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية من أحدث المشاريع التعدينية في مصر، حيث تحتوي المنطقة على ترسبات غنية من الذهب والمعادن الأخرى، تقوم شركة أتون ماينج الكندية بإجراء عمليات استكشاف شاملة باستخدام أحدث التقنيات لتحديد وتقييم الاحتياطيات المعدنية المحتملة في المنطقة.

منطقة ويست جاريدا"

كانت شركة أتون أعلنت عن بدء تنفيذ برنامج حفري في عدة مناطق أخرى، تشمل هذه المناطق منطقة "ويست جاريدا"، التي تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات من منطقة "حمامة" الغربية، وهي تابعة لاختصاص الشركة.

في هذا السياق، قالت الشركة إنها بناءً على الأبحاث الجيولوجية في تلك المنطقة وأعمال الحفر التي تمت، تبين وجود متوسط يصل إلى 41 جرامًا من الذهب لكل طن في إحدى الآبار.

منطقة "أبوجهاريش"

كما تقوم شركة أتون ماينج الكندية أيضًا بأعمال استكشاف في مناطق أخرى، منها منطقة "أبوجهاريش"، التي تقع على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال شرق منطقة الاستكشاف الرئيسية للشركة في "رودروين".

منطقة "سمنة"

تم تصميم برنامج آخر يشمل 17 حفرة، بإجمالي 3600 متر في منطقة "سمنة"، التي بدأت أعمال الحفر فيها بالفعل، وتقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال غرب "أبوجهاريش"، وتتميز هذه المنطقة بتاريخ طويل من التنقيب عن الذهب خلال العصور القديمة والحديثة، حيث يعود تاريخها إلى فترة الفراعنة قبل أكثر من 4500 عام.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف منطقة تعدين "رودروين" في نهاية عام 2017، وتعتبر منطقة امتيازها أول اكتشاف للذهب الجديد في مصر منذ ما يقرب من 100عام، وقد تم العثور على كميات كبيرة من الذهب على سطح التربة في هذه المنطقة، ما يجعلها واحدة من المناطق المميزة التي سيتم الإعلان عن الكشف التجاري عنها قريبًا.