الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف سوهاج

انعقاد برنامج البناء
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف سوهاج، اليوم الإثنين، في مقر كلية اللغة العربية بجرجا، بسوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور فتحي أحمد عبدالعال، أستاذ اللغة العربية بكلية اللغة العربية بجرجا وعميد الكلية والدكتورة فاطمة محمد محمد المهدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات،

وفي بداية كلمته، رحب عميد كلية اللغة العربية بالحضور، مؤكدًا أن من الآداب التي ينبغي على الحاج مراعاتها قبل الذهاب للحج: إعداد نفقة الحج من الطَّيِّب الحلال واستدل  بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ  أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267].

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن من آداب فريضة الحج إخلاص النية لله عزوجل خلال أداء مناسك الحج، عدم الانشغال بغير الذكر، عدم التحدث والكلام إلا بخير، الحذر من الدخول في الرياء والسمعة تفاخرا بمناسك الحج وإخلاص الفريضة لله عزوجل.

كما أوضح أن من آداب الحج، شكر الله عزوجل على توفيقه للمسلم لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام، عدم إيذاء الحجاج الآخرين بالتزاحم خلال أداء مناسك الحج، والرفق عند رمي الجمرات، وتخير أصغر الحصى عند رمي الجمرات

وفي كلمتها، أكدت الدكتور فاطمة محمد محمد المهدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج أن من آداب الحج التي ينبغي على الحاج مراعاتها قبل الذهاب للحج: التوبة ورد المظالم إلى أهلها، فيجب على المسلم أن يبادرَ بالتوبة النصوح، وإذا كان بينه وبين أحد مظلمةٌ فليتحلل منها.

وفي ختام اللقاء، تم عقد المقرأة النموذجية بحضور القيادات الدعوية بالمديرية والإدارات والأئمة، ثم توجه وكيل الوزارة وعميد الكلية والسادة الأئمة والواعظات لزيارة مصانع تكرير السكر بجرجا وبعض المساجد الأثرية.

انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف
مديرية أوقاف سوهاج برنامج البناء الثقافي كلية اللغة العربية بجرجا الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج

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