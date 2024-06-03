الآن عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف بعد أن اعتمدها محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024

وتوفر جريدة الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف، في التقرير التالي.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49 ألفًا و138 طالبًا وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و482 طالبًا وطالبة.

ووفق بيان المحافظة بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 74.1%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7 %، ونسبة 100 % لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 83.3 %، وبنسبة 48.8 % لطلبة المنازل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024 عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف عبر الدستور، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع جريدة الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف.

اكتب الكود الظاهر أمامك في المربع، ثم اكتب رقم جلوس الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته، واضغط على عرض النتيجة فتظهر لك.

يذكر أن محافظ بني سويف فور اعلان نتيجة ثالثة إعدادي بني سويف قد تقدم بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.