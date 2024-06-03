الأهلى يعرض 20 مليون جنيه سنويًا لضم مدافع الدحيل فى الميركاتو الصيفى

كشف الإعلامي محمد الليثي عن عرض مسئولي النادي الأهلى على اللاعب يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، لضمه خلال الميركاتو الصيفى.

وأكد الليثي، أن إدارة الأهلى قدمت عرضًا يبلغ قيمته 400 ألف دولار في الموسم، مقابل ضم يوسف أيمن، أي ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري لانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

الأهلي يعرض 20 مليون جنيه سنويًا لضم مدافع الدحيل

وأوضح خلال تقديمه برنامج “10 و 10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلًا: "يرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم عدة مراكز".

وأضاف: "من أبرز هذه الصفقات، تدعيم الخط الدفاعي للفريق، ويُعد يوسف أيمن أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي الموسم المقبل".

ويمتلك يوسف أيمن الجنسية المصرية بجانب جنسيته القطرية، وهو ما يعني أنه سيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويتفاوض الأهلي حاليًا مع الدحيل لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمًا، بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء قناعتهم بمستوى مدافع الدحيل، وستشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف.

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، استقر على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في منتصف الأسبوع الجاري لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة والراحلين في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن الخطيب عقد عدة اجتماعات مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طوال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وسفر كولر إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة التي استمرت أسبوعًا عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بشأن ملف الصفقات والراحلين.