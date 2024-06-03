الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يعرض 20 مليون جنيه سنويًا لضم مدافع الدحيل فى الميركاتو الصيفى

يوسف أيمن
يوسف أيمن

كشف الإعلامي محمد الليثي عن عرض مسئولي النادي الأهلى على اللاعب يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، لضمه خلال الميركاتو الصيفى.

وأكد الليثي، أن إدارة الأهلى قدمت عرضًا يبلغ قيمته 400 ألف دولار في الموسم، مقابل ضم يوسف أيمن، أي ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري لانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

الأهلي يعرض 20 مليون جنيه سنويًا لضم مدافع الدحيل

وأوضح خلال تقديمه برنامج “10 و 10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلًا: "يرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم عدة مراكز".

وأضاف: "من أبرز هذه الصفقات، تدعيم الخط الدفاعي للفريق، ويُعد يوسف أيمن أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي الموسم المقبل".

ويمتلك يوسف أيمن الجنسية المصرية بجانب جنسيته القطرية، وهو ما يعني أنه سيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويتفاوض الأهلي حاليًا مع الدحيل لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمًا، بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء قناعتهم بمستوى مدافع الدحيل، وستشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف.

txt

عاجل| 5 صفقات بـ3 مراكز.. الخطيب يوافق على طلبات كولر فى الميركاتو الصيفى

txt

"الشناوى" يضع جهاز الفراعنة فى حيرة.. والعميد يستقر على خطة مواجهة بوركينا

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، استقر على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في منتصف الأسبوع الجاري لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة والراحلين في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن الخطيب عقد عدة اجتماعات مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طوال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وسفر كولر إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة التي استمرت أسبوعًا عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بشأن ملف الصفقات والراحلين.

الاهلى يوسف أيمن مدافع الدحيل الدحيل الميركاتو الصيفي محمود الخطيب كولر

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-6-2024 والقنوات الناقلة

أنسو فاتى يتحدث عن تجربته فى الدورى الإنجليزى وخططه مع فليك وبرشلونة

مهدد بالغياب عن يورو 2024.. صدمة لمنتخب إيطاليا بعد إصابة سكالفينى

رومانو يكشف موعد الإعلان الرسمى لانضمام مبابى إلى ريال مدريد

يرتدي القميص رقم "8" مع ريال مدريد.. فالفيردى يستعد لخلافة كروس

بسبب لابورتا.. شكوك حول مستقبل سيرجى روبيرتو مع برشلونة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 والقنوات الناقلة

"آلة انتصار".. كيف احتفت صحف العالم بفوز ريال مدريد بلقب دورى الأبطال؟

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل