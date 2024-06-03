الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مشاركة ميمي جمال في "السرداب" (خاص)

ميمي جمال
ميمي جمال

تحمست الفنانة ميمي جمال لدورها في مسلسل "السرداب" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ضمن مسلسلات الأوف سيزون، ويشارك فيه نخبة من ألمع النجوم على رأسهم الفنانة رانيا يوسف وأحمد حاتم، وتحت قيادة المخرج عبدالرحمن أبو غزالة.

 

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ الدستور: "على الرغم من ظهوري كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل السرداب، إلا أنني وافقت بسبب أهمية الدور ضمن الأحداث وهو مسلسل شيق، وسأظهر فيه بدور والدة رانيا يوسف".


ولفتت إلى أن تفاصيل الشخصية ستكون جديدة عليها ومختلفة تمامًا عن أي دور سابق عملت فيه من قبل، كما أن الكواليس مختلفة وممتعة والجميع بها متعاون، متوقعة أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بمجرد عرضه عبر الشاشات.

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وينتمي مسلسل "السرداب" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.


تفاصيل مسلسل السرداب لـ ميمي جمال 

وتدور أحداث مسلسل "السرداب" حول 3 شخصيات أساسية هم أحمد حاتم، وتجمعه قصة حب مع آية سماحة، ولكنه يعود بالزمن بطريقة مشوقة تجعله يدخل في غرام رانيا يوسف في الأربعينيات، ليدخل معها في علاقة ويخون آية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة ميمي جمال تنتظر عرض فيلمها "فيها إيه يعني"، ويجري المخرج عمر رشدي حامد بروفات لأبطال الفيلم، و يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية ويخرجه عمر رشدي حامد.

أحداث فيلم وفيها إيه يعني

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

أحداث فيلم وفيها إيه يعني تفاصيل مسلسل السرداب لـ ميمي جمال ميمي جمال الفنانة القديرة ميمي جمال الفنانة ميمي جمال

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