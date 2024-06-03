الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: الدولة ما زالت حريصة على توفير المكون النشوى للمواطن

خبز
خبز

قال مستشار وزير التموين، نعماني نصر، إن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، اعتبارًا من أول يونيو، جاء بعد دراسة متأنية لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تنتج مصر من 9 إلى 9.5 مليون طن من القمح سنوياً، بينما يبلغ الاستهلاك حوالي 20 مليون طن، ما يلزم باستيراد كميات كبيرة من الخارج.

وأضاف "نصر" أن الدولة زادت في الفترة الأخيرة من النفقات العامة على الإيرادات العامة، ما أدى إلى اتساع الفجوة المالية.

وأكد أن قيمة 5 قروش أصبحت معدومة، وأن تحريكها إلى 20 قرشاً للرغيف الواحد يعني مساهمة المواطن بجزء في الخزانة العامة والنفقات العامة للدولة، والتي تعود عليه بالنفع في النهاية.

وأشار "نصر" إلى أن الدولة ما زالت حريصة على توفير المكون النشوي للمواطن، وألا يتحمل أكثر من القيمة المحددة والمدعمة من خلال بحث وزارة التضامن.

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