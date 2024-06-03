الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الأقصر

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

تستعد محافظة الأقصر، كباقي محافظات مصر، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024، حيث ينتظر المسلمون بفارغ الصبر أداء صلاة العيد في جو من البهجة والفرح، وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في جميع محافظات مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في الأقصر

وقد حددت يوم الأحد 16 يونيو 2024 الموافق 10 ذي الحجة 1445 هـ موعدًا لأول أيام عيد الأضحى، وبالتالي فإن صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة 5:45 صباحًا بتوقيت محافظة الأقصر.

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أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

خصصت وزارة الأوقاف المصرية العديد من الساحات والمساجد في محافظة الأقصر لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، ومنها ساحة مسجد الكرنك الكبير، وتقع هذه الساحة في شارع الكرنك، وهى من أكبر ساحات محافظة الأقصر، وتتسع لعدد كبير من المصلين، وساحة مسجد الإمام الحسين، وتقع هذه الساحة في شارع الحسين، وهى من أشهر ساحات مدينة الأقصر، وتتميز بموقعها المميز وقربها من العديد من المعالم السياحية، وملعب الأقصر الرياضي، ويقع هذا الملعب في شارع النيل، وهو من أكبر الملاعب في محافظة الأقصر، ويتسع لعدد هائل من المصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في الأقصر

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نصائح هامة لقضاء عيد الأضحى المبارك 2024 في الأقصر

  1. الحرص على أداء صلاة العيد في وقتها المحدد.
  2. ارتداء ملابس العيد الجديدة.
  3. التعجيل بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
  4. صلة الرحم وزيارة الأقارب والأصدقاء.
  5. المشاركة في فعاليات العيد المختلفة.

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