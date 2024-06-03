الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

ووفقًا لخريطة التنبؤات الجوية، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع إلى 40 درجة، و45 درجة على جنوب البلاد.

ويشهد اليوم، الإثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا: العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29.

خريطة التنبؤات الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الموجه شديدة الحرارة طقس شديد الحرارة درجات الحرارة كافة الأنحاء بالجمهورية أغلب الأنحاء

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الإثنين 3 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل