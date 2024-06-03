الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

ووفقًا لخريطة التنبؤات الجوية، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع إلى 40 درجة، و45 درجة على جنوب البلاد.

ويشهد اليوم، الإثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا: العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29.