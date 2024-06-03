الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عددًا من طلاب المدرسة المصرية اليابانية

جريدة الدستور

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، عددًا من طلاب المدرسة المصرية اليابانية، حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها على الدور المنوط لإدارة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتي تشمل "الإطفاء والإنقاذ المفرقعات".

وتضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ وشرح كيفية استخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات. 

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

الحماية المدنية المدرسة المصرية اليابانية الكوارث الطبيعية

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