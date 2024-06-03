الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس كفر الشيخ الأزهرية يطمئن على الطالبة "هاجر" بعد تعرضها لحادث قطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبة هاجر إبراهيم عبد السلام ناصف، طالبة الصف الثالث الثانوي الأزهري، بمعهد فتيات قلين؛ للاطمئنان على حالتها الصحية إثر تعرضها لحادث قطار، والتي كان وجَّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مسْبقًا بالتكفل بكل مصاريف العلاج والمستشفى، ومتطلبات العمليات الجراحية لحين تماثلها للشفاء.

واطمأن رئيس المنطقة على صحة "هاجر"، بزيارتها صباح اليوم الاثنين بمستشفى النخبة بمحافظة كفر الشيخ، متابعًا مدى استقرار حالتها من خلال التحاور مع أسرتها والقائمين على حالتها بالمستشفى، للوقوف على آخر مستجداتها وتلبية احتياجاتها، موجهًا بتقديم الدعم والمساندة للطالبة المصابة، وتيسير إجراءات الامتحانات لها وتوفير كل سبل الراحة لأداء امتحاناتها في جو يسوده الهدوء والطمأنينة، وذلك مراعاة لظروفها الصحية والنفسية، وحتى لا نفوت عليها سنة دراسية كاملة.

وبنهاية جولته قدم رئيس المنطقة الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى لحسن الضيافة والاستقبال والرعاية الكاملة للطالبة المصابة، مشيرًا إلى أن فضيلته يحرص على متابعة حالتها باستمرار منذ وقوع الحادث وقام بزيارتها أكثر من مرة سابقًا، ودائمًا ما يجد الرعاية والاهتمام بها.

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كما نوَّه بأنه وجه قيادات المنطقة والمعهد الخاص بها ومدير إدارتها، بتذليل أي عقبات إدارية في سبيل راحتها، وإراحة أسرتها الذين حرصوا على تقديم كل آيات الشكر والعرفان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على دعمه الكامل ومساندته لحالة ابنتهم المصابة، ولكل القيادات الذين حرصوا على الاهتمام بها من بداية دخولها المستشفى.

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