نحارب التصحر والجفاف.. رسالة يوم البيئة العالمي 2024

يتم الاحتفال بـ يوم الأرض العالمي سنويًا، لتوعية الناس بقضايا البيئة والحفاظ على الكوكب، وتم تأسيس يوم الأرض العالمي في عام 1970 من قبل الناشط البيئي الأمريكي جاي غوتليب وقد شهدت الفعاليات المرتبطة بهذا اليوم توسعًا عالميًا على مدى السنوات القليلة التالية.

من يوم ولادتنا حتى يوم وفاتنا، تغذينا هذه الأرض وتجعلنا الشخص الذي نصبح عليه ومع ذلك، كان الإنسان قاسيا تجاه الطبيعة، ويتم الاحتفال بيوم البيئة العالمي كل عام لرفع مستوى الوعي حول تغير المناخ والاحتباس الحراري وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، بينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، إليك بعض الأشياء التي يجب أن نكون على دراية بها.

ويعتبر يوم الأرض العالمي فرصة للمشاركة في جهود حماية البيئة والتوعية بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

في 5 يونيو.. يوم البيئة العالمي في عام 2024 يكافح التصحر والجفاف

ما لا تعرفه عن يوم البيئة العالمي في عام 2024؟

في كل عام، يتم الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو، تحت موضوع محدد يستهدف المشكلات العاجلة الخاصة بالبيئة- من تغير المناخ إلى ظاهرة الاحتباس الحراري إلى إزالة الغابات، موضوع يوم البيئة العالمي هذا العام هو لاستعادة الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف.

"بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على نصف سكان العالم.

وقد زاد عدد ومدة فترات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000 - وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستؤدي حالات الجفاف إلى وكتبت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على الإنترنت: "قد يؤثر ذلك على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050".