الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاء عابد: مضت 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،:" كان لدينا حلم يتلخص فى أن يكون لدينا دولة، واليوم نناقش الموازنة العامة للدولة، وهي أول موازنة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان البعض يظن أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة متقدمة على غرار مصر تسعى إليها الكثير من الدول لكي تستثمر فيها بعد هذا الكم من المشروعات غير المسبوق".

الحكومة بدأت منذ عام 2014 فى مواجهة تحديات وأزمات مالية وأمنية

وتابع عابد خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" أوجه ثلاث رسائل، الأولى للنواب شهدنا على مدار الأربع أدوار انعقاد موازنات لنا بعض الملاحظات ولكن أعمالا لنظرية تبديل الكراسى، ماذا لو كان هناك نائب فى موقع الوزير، ماذا سيكون فى جعبته لتعزيز وتنمية الموارد المالية ليحقق المطالب المشروعة والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير، خاصة وأن الحكومة بدأت منذ عام 2014 فى مواجهة تحديات وأزمات مالية وأمنية".

الشعب تحمل الكثير خلال 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل

وأضاف رئيس لجنة النقل، الرسالة الثانية لرئيس مجلس النواب الذى استطاع أن يقود الجلسات العامة بمنتهى العدل والحيادية، والرسالة الأخيرة للشعب المصرى،" تحملت الكثير مضى 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل".

وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025.

وفي ختام كلمته، قال ندعو المولي عز وجل أن يحفظ مصر قائلًا: "اللهم استر بلدنا مصر وشعبها بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عينًا تراك ولا يدًا تصل إليك".

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