وزير الصحة: 86 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية تبنت عددا من المشاريع الضخمة جدا في القطاع العلاجي بالوزارة للإتاحة من أجل تقديم خدمات صحية متميزة في كل محافظات مصر.

وأشار الوزير إلى القيام بما يقرب من 1214 مشروعا بتكلفة تقارب 145 مليار جنيه من أجل تقديم خدمات طبية مميزة بكل المحافظات، موضحًا أن المشوار طويل وهناك خطة مبينة على احتياجات فعلية ومبنية على منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في 6 محافظات وفي طريقها إلى 5 محافظات في المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن كل المشروعات تتم متابعتها عن كثب من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء عن طريق اجتماعات دورية للاطمئنان على استمرارية واستدامة مشروع التأمين الصحي.

وأوضح أن محافظات المرحلة الأولى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والمرحلة الثانية كفر الشيخ ودمياط والمنيا وشمال سيناء ومرسى مطروح.

ونوه بأنه يتم العمل على مشاريع في كل محافظات مصر وفي نفس التوقيت يتم السعى نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تكلفت في مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه، وتتكلف في المرحلة الثانية نحو 86 مليارًا.

وفيما يخص منظومة الصحة القائمة وليست الجديدة، أشار وزير الصحة إلى أنها تغطي ما يقرب من 69 مليون مواطن أو منتفع وبدأت في 2014 بـ54 مليون مواطن واليوم وصلنا إلى 69 مليونا.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن تكلفتها السنوية ما يقرب من 57 مليار جنيه يتم صرفها على أكثر من 2.5 مليون مواطن، مضيفًا أن إجمالي التكلفة خلال الـ10 سنوات الماضية تجاوز 240 مليار جنيه.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن هذه المنظومة مستقرة منذ الستينيات ولكن مؤهلة مع المنظومة الجديدة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن تبدأ في الدخول في المحافظات تباعا.