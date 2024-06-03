محمد عبد المنعم يكشف لـ"الأهلى" حقيقة التوقيع لـ"موناكو الفرنسى"

كشف الإعلامي محمد الليثي، عن استفسار خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، عن تفاصيل ما كتبه عبر صفحته على "انستجرام"، يوم الجمعة الماضي، وألمح خلاله لاقترابه من الرحيل عن النادي.

محمد عبد المنعم أثار الجدل حول مستقبله في الأهلي ، بعدما نشر فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، خلال الاحتفال مع الجماهير بلقب إفريقيا، وعلق عليه: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم.. شكرًا لكم على كل شيء". لمطالعة التفاصيل من هنا.

الأمر الذي تسبب في حالة من الخوف والقلق لدى جماهير الأهلي، خاصةً أن اسم محمد عبد المنعم ارتبط بالرحيل عن القلعة الحمراء والاحتراف في الخارج.

عبد المنعم يكشف للأهلي حقيقة التوقيع لفريق موناكو الفرنسي

وقال الليثى خلال تقديمة برنامج “10 و10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 : "محمد عبد المنعم أكد لـ خالد بيبو أنه كان يشكر جمهور الأهلي على دعم الفريق في مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "عبد المنعم كان حريصًا على تقديم الشكر للتشجيع المثالي من قِبل الجماهير للاعبين، بشكل ساهم في تتويج المارد الأحمر في النهاية بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي".

وواصل الليثي، أن عبد المنعم كشف لـ خالد بيبو أنه لم يتفق مع نادي موناكو الفرنسي على الرحيل في الموسم المقبل، كما زعمت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية، موضحًا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وأكد أن عبد المنعم مطلوب بالفعل من عدة أندية أوربية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، ولكن الأمر لم يصل لدرجة الاتفاق.

وأكد محمد الليثي، أن عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، لذا لن يرحل إلا عن طريق الأهلي.