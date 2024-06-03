المشدد 10 سنوات لنجار بتهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بمركز أبو كبير.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 499 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، لأول أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ا ال" 25 عامًا، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزته 233 جرامًا من جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك سلاح ناري وطلقة من ذات العيار.