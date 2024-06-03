الإثنين 03 يونيو 2024
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أسعار الأضاحي في مصر 2024 .. طريقة حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

الأضاحي في مصر
الأضاحي في مصر

أسعار الأضاحي في مصر 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المسلمين، وذلك مع قرب عيد الاضحى 2024، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن أسعار الأضاحي في مصر خلال العام الجاري 2024. 

حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الزراعية في وقت سابق عن طريقة حجز الأضاحي من الأنواع الثلاثة «بقري- جاموسي- ضاني»، مع إعلان تفاصيل وطرق الدفع، بداية من المقدم وحتى استلام الأضحية من أحد منافذ وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن حجز الأضاحي يكون داخل مقر قطاع الإنتاج بالدور السادس بهيئة الإصلاح الزراعي، خلال ساعات العمل من لـ 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

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أسعار الأضاحي في مصر 2024

سجل سعر اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيهًا، وتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 لـ 150 جنيهًا، كما سجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيهًا، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.

أسعار الخرفان 2024

سجل سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخرف البرقي القائم مابين 190 إلى 225 جنيهًا، بينما تراوح سعر الخروف ما بين 6 إلى 10 آلاف جنيهًا. 

أسعار الماشية البقري 2024

سجلت سعر كيلو اللحم البقري الكبير في السن ما يقرب من 120 جنيهًا، وتراوحت أسعار البقر الصغير بقائمة أسعار الأضاحي 2024، ما بين من 140 حتى 150 جنيهًا، بينما سجل أسعار اللحم البتلو نحو 250 جنيهًا للكيلو، وهذا يعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر، كما سجل سعر العجول البقري قائم قبل عيد الأضحى 2024 نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو العجول الجاموسي قائم نحو 160 جنيهًا للكيلو.

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