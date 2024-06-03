بدأ تقديم رياض الأطفال 2024 لجميع المدارس بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024، وفق الشروط التي حددتها الوزارة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة.

كم عمر التسجيل في رياض الاطفال؟

حدد وزارة التربية والتعليم عمر التسجيل في رياض الاطفال من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024، في المدارس الحكومية والتجريبية (الرسمية والرسمية لغات)،و يتم قبول الأطفال الأكبر سنًا وفقًا للإتاحة في المدارس والإدارة التعليمية، ويجب مراجعة شروط القبول الخاصة بكل مدرسة قبل التقديم.

وبدأ تقديم رياض الأطفال من 1 يونيو 2024 ويستمر حتى 30 يونيو 2024.

رابط تقديم رياض الأطفال 2025

يستطيع أولياء الامور تقديم رياض الأطفال 2025، الدخول إلى منصة تقديم رياض الأطفال 2024

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

اختيار أيقونة "الطلبات".

اختيار نوعية المدرسة للتسجيل.

الضغط على "بدء التسجيل".

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة.

الضغط على "حفظ البيانات".

الأوراق المطلوبة لتقديم kg1

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم kg1 وهي كالتالي: