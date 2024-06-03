الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

رياض الأطفال
رياض الأطفال

بدأ تقديم رياض الأطفال 2024 لجميع المدارس بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024، وفق الشروط التي حددتها الوزارة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة.

كم عمر التسجيل في رياض الاطفال؟

حدد وزارة التربية والتعليم عمر التسجيل في رياض الاطفال من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024، في المدارس الحكومية والتجريبية (الرسمية والرسمية لغات)،و يتم قبول الأطفال الأكبر سنًا وفقًا للإتاحة في المدارس والإدارة التعليمية، ويجب مراجعة شروط القبول الخاصة بكل مدرسة قبل التقديم.

وبدأ تقديم رياض الأطفال من 1 يونيو 2024 ويستمر حتى 30 يونيو 2024.

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

رابط تقديم رياض الأطفال 2025 

يستطيع أولياء الامور تقديم رياض الأطفال 2025، الدخول إلى منصة تقديم رياض الأطفال 2024 

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

اختيار أيقونة "الطلبات".

اختيار نوعية المدرسة للتسجيل.

الضغط على "بدء التسجيل".

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة.

الضغط على "حفظ البيانات".

 

الأوراق المطلوبة لتقديم kg1

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم kg1 وهي كالتالي: 

  • شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل.
  • 4 صور شخصية مقاس 4×6.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطفل.
  • دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية.
  • صورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم (تشمل 3 مدارس كرغبات).
  • مستند يثبت محل إقامة الطفل (إيصال مرافق كهرباء أو غاز).
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رابط تقديم الصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للمدارس الحكومية 2024 - 2025

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خطوات تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024

تقديم رياض الأطفال عمر التسجيل في رياض الاطفال وزارة التربية والتعليم تقديم kg1 الاستمارة الالكترونية

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