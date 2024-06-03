الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مجانية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات

حقك تنظمى
حقك تنظمى

أطلقت وزارة الصحة والسكان، للأسبوع الثاني على التوالي حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات، والتي ستستمر حتى الخميس 6 يونيو، والتي ستقدم خدمات تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة بجميع محافظات الجمهورية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأشارت الوزارة، إلى أن حملات الصحة الإنجابية تقدم استشارات الصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربون، كما تقدم خدمات المشورة بمشاركة أخصائيي الصحة الانجابية وأخصائيي النساء والتوليد، من خلال توقيع الكشف الطبي.

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وقالت إنه يتم تقديم فحوصات الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل لمراقبة نمو وتطور الجنين، كما يتم تقديم رعاية شاملة للنساء الحوامل، بشكل يضمن سلامتهن والنمو الصحي لأطفالهن.

مجموعة متنوعة من الوسائل طويلة المفعول

وأعلن الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزراة الصحة والسكان، توفير مجموعة متنوعة من الوسائل طويلة المفعول، لافتًا إلى أن الخدمات والأدوية تقدمها الحملة بالمجان في الوحدات الصحية الثابتة، التابعة للوزارة والمراكز الحضرية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والقرى التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، نظمت 113 ألفًا و848 ندوة بمختلف المحافظات لنشر الوعي حول أهمية الصحة الإنجابية، و48 حملة تنشيطية وقوافل صحة إنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك ضمن خطة تنمية الأسرة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

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وقال إن الوزارة عقدت 106 آلاف و451 ندوة للسيدات داخل نوادي المرأة لرفع مستوى الوعي الصحي حول الصحة الإنجابية وزيادة المنتفعات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى إقامة 926 معرضًا لتسويق منتجات السيدات بنوادي المرأة، التي تهدف لخفض الأمية بين السيدات والفتيات.

يذكر أن الوزارة نظمت 48 حملة تنشيطية للصحة الإنجابية، وقوافل صحة إنجابية على مستوى الجمهورية، تحت شعار «حقك تنظمي» بالإضافة إلى 12 قافلة توعوية وخدمية لعمال مصانع الملابس الجاهزة، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة، وغرفة الملابس الجاهزة.

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